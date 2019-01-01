  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية: تصعيد الاقتحامات بذريعة الأعياد اليهودية دعوة ممنهجة لصراع ديني

الأحد 09 يونيو 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سلطات الاحتلال واليمين الحاكم في اسرائيل، يستغل المناسبات السياسية والأعياد الدينية لتنفيذ المزيد من الاهداف الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين عامة، ومحطات "تحفيز" لتوسيع دائرة المشاركين في عمليات اقتحام واستباحة المسجد الأقصى المبارك، لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، ان الدعوات التي أطلقتها ما تُسمى بـ"هيئة منظمات المعبد" لتكثيف الاقتحامات للحرم القدسي الشريف لمناسبة عيد "الشفوعوت" في التاسع والعاشر من حزيران الجاري، تأتي في هذا السياق عبر حملة إعلامية تضليلية واسعة النطاق تُحاول إخفاء أي بعد عربي إسلامي مسيحي للمدينة المقدسة، وإبراز رواية الاحتلال التلمودية القائمة على إنكار وجود الفلسطينيين وصلتهم التاريخية والقانونية والدينية بالقدس وبالمسجد الاقصى.

وادانت استمرار التغول الإسرائيلي الممنهج على المسجد الاقصى المبارك والمدينة المقدسة بشكل عام، وحذرت من النتائج الخطيرة لتصعيد تلك الاقتحامات، وتداعياتها على تحويل مضمون الصراع من سياسي الى ديني بما يخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية وحلفائه من المسيحية الصهيونية في البيت الابيض.

#وزارة الخارجية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

علماء الفلك في حيرة: رسائل غامضة تصل القمر ولا أحد يفهم معناها

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

كشف تفاصيل الحدث الأمني في بحر حيفا شمال فلسطين المحتلة

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..