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رام الله: الأوقاف تندد باقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين

الأحد 09 يونيو 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نددت وزارة الأوقاف  والشؤون الدينية باقتحام المسجد الأقصى، من قبل عدد كبير من المستوطنين، الأحد، من جهة باب المغاربة، تزامنا مع دعوات جماعات الهيكل المزعوم لإستباحته فيما يسمى بعيد نزول التوراة في تحد واضح لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم الإسلامي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بضرورة وضح حد لهذه الانتهاكات التي تمس بقدسية المسجد الأقصى ، مناشدة جموع أبناء الشعب الفلسطيني بضرورة شد الرحال الأقصى والاعتكاف به والمرابطة في مساجده وساحاته .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف حسام ابو الرب " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي  وبشكل علني يلزم العالم  أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات .

 وشدد ابو الرب ان المشروع الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك لن يتحقق لأن المسجد المبارك بساحاته وأروقته وكل جزء فيه، هو حق خالص للمسلمين وحدهم، ومدينة القدس ستبقى إسلامية ولن يسلبها الاحتلال هويتها مهما عمل .

#الأوقاف #المسجد الأقصى

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