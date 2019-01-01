العبادسة: تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال خطيرة وهي تنكر للتاريخ والقانون الدولي

غزة / سما /

أدان القيادي في حركة حماس يحى العبادسة تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال فريدمان، معتبرها في منتهى الخطورة وتعبر عن حالة البلطجة التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية دون الاعتبار لا لحقائق التاريخ ولا للقانون الدولي.

وقال العبادسة في تصريح خاص بالدائرة الاعلامية للكتلة : " تحاول الولايات المتحدة أن تبيع نتنياهو مواقف جديدة لصالح حملته الانتخابية الموجودة وهناك خطورة كبيرة جداً في هذه التصريحات".

ودعا العبادسة لموقف فلسطيني موحد يستنهض المنطقة العربية والعالم الإسلامي ، لمواجهة كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار العبادسة أن الشعب الفلسطيني أمام عملية تصفية ممنهجة ومنظمة للقضية الفلسطينية تحتاج لوقفة حقيقية، داعياً لاصطفاف وطني واستراتيجية وطنية متينة في اتجاه محاربة هذا النهج الأمريكي الذي بدأ في موضوع اللاجئين ونقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة وتسليم مزيد من الأرض الفلسطينية دون وجه حق لصالح الكيان الصهيوني.

وتساؤل النائب العبادسة لماذا تبقى للسلطة الآن للاستمرار في نهج التنسيق الأمني مع الاحتلال؟، الاستمرار في التعاون مع الاحتلال؟ واستمرار أبو مازن في شق الصف الفلسطيني ومنع تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام؟!.

وبين النائب العبادسة أن حالة الانهيار في النظام العربي وتفكك هذا النظام والذي جرى بفعل مخطط الولايات المتحدة الأمريكية يسهل تنفيذ المخططات الصهيونية وأن ما يجري في المنطقة العربية أمر يندى له الجبين ويمثل عار على كل هذه الأنظمة وحالة ردة في المنطقة العربية لذلك يبقى الأمل والعمل معقود على الشعوب العربية.