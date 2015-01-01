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الحكم على ممرض قتل 85 مريضا

الأحد 09 يونيو 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على ممرض قتل 85 مريضا


وكالات / سما /

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن ممرضا سابقا تمت إدانته بقتل 85 من مرضاه، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، الخميس، في أسوأ جرائم القتل المتسلسل في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية.

وكان نيلس هويغل، دين بالفعل في وقت سابق، جريمتي قتل وقعتا عام 2015.

واعتاد هويغل أن يحقن مرضاه بعقار قاتل، ثم يلعب دور البطل في محاولة إنقاذهم.

وفي العام الماضي، وجه الادعاء اتهامات أخرى للممرض، في عشرات من جرائم القتل التي اتهم فيها.

وقال متحدث باسم الأسر التي فقدت أفرادا منها بسبب جرائم هويغل، للصحفيين قبيل صدور الحكم، إن المسؤولين في المستشفيات التي عمل بها هويغل يجب أن يحاكموا بعده.

#ممرض #قتل

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