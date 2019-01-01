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عزت أبو عوف في "وضع حرج".. وشقيقته تخرج عن صمتها

الأحد 09 يونيو 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عزت أبو عوف في "وضع حرج".. وشقيقته تخرج عن صمتها


وكالات / سما /

كشفت الفنانة المصرية مها أبو عوف، مستجدات الحالة الصحية لشقيقها النجم المخضرم عزت أبو عوف، قائلة إن "وضعه حرج جدا"، داعية كل محبيه إلى الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقالت مها أبو عوف في تصريحات خاصة لموقع "اليوم السابع"، إن حالة شقيقها حرجة جدا، مضيفة: "ما زال يرقد داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة".

وأضافت أن الأطباء أكدوا أن "حالته صعبة للغاية، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه حتى يخرج من هذه الأزمة الحرجة".

وكشفت تقارير محلية أن النجم المصري الشهير عزت أبو عوف يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات المهندسين، فيما لم تعرف بعد طبيعة أزمته الصحية.

وكان الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، قد ذكر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن حالة أبو عوف الصحية "حرجة جدا"، مضيفا "هذه ليست المرة الأولى التي يدخل فيها المستشفى، لكن ما علينا سوى الدعاء له بالشفاء العاجل.. نتمنى أن يتحسن عما قريب".

وعن زوار أبو عوف في المستشفى من الوسط الفني، أوضح الشناوي أن نقابة المهن التمثيلية زارت الفنان المصري الشهير للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك في شخص رئيسها أشرف زكي.

واستطرد قائلا: "أفراد عائلته زاروه أيضا، ولا أدري إن كان بعض الفنانين قد ذهبوا للاطمئنان عليه أم لا".

وظهر أبو عوف، البالغ من العمر 70 عاما، مؤخرا في إحدى الإعلانات خلال شهر رمضان، أما آخر أعماله فكانت مسلسل "الأب الروحي 2"، للمخرج تامر حمزة.

#عزت أبو عوف

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