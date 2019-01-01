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الوسام الإمبراطوري لممثلة تجسد دور إليزابيث الثانية

الأحد 09 يونيو 2019 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الوسام الإمبراطوري لممثلة تجسد دور إليزابيث الثانية


وكالات / سما /

كرمت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الممثلة الحائزة جائزة الأوسكار، أوليفيا كولمان، الجمعة، وذلك قبل أن تجسد الممثلة دور الملكة في المسلسل التلفزيوني "ذي كراون" أو "التاج".

وحصلت كولمان على وسام الإمبراطورية البريطانية ضمن قائمة الشرف السنوية لعيد ميلاد الملكة.

وفازت الممثلة بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة هذا العام عن قيامها بدور الملكة آن، ملكة القرن 18، في فيلم "ذي فيفوريت" أو "المفضلة"، وتلعب دور الملكة الحالية في الموسم الثالث من الدراما الملكية "التاج" التي تنتجها "نتفليكس" حاليا.

وقالت كولمان إنها "متحمسة وسعيدة وفخورة للغاية" بهذا التكريم، وفق "أسوشيتد برس".

ويتم منح التكريم مرتين في السنة، في رأس السنة الجديدة وللاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا الرسمي في يونيو، لمكافأة مئات الأشخاص على الخدمات لمجتمعهم أو حياتهم الوطنية. وتمنح الأوسمة في معظمها إلى أشخاص ليسوا في دائرة الضوء، ولكن تكون هناك أيضا مجموعة من الوجوه الشهيرة.

ويجري اختيار المستفيدين من قبل لجان موظفي الخدمة المدنية من بين الترشيحات المقدمة من الحكومة والجمهور، مع منح الجوائز من قبل الملكة وغيرها من كبار رجال العائلة المالكة خلال احتفالات قصر بكنغهام.

وتضمنت القائمة منح لقب فارس لسيمون راسل بيل، أحد أفضل الممثلين في بريطانيا، والذي يمكنه الآن تسمية نفسه باسم السير سيمون، كما حصل على لقب فارس بويد تونك، مخترع حلوى من الشوكولاتة.

وقال تونوك، الذي تقوم شركته العائلية بصنع الحلويات في اسكتلندا منذ القرن التاسع عشر، "عندما تصل إلى عمري، فإن القليل جدا من الأشياء يفاجئك ولكن هذا بالتأكيد حدث وأنا فخور وممتن للغاية لصاحبة الجلالة الملكة".

كما تم تكريم الفنانة راشيل ويتريد، التي فازت بجائزة تيرنر عام 1993.

ومن بين آخرين تم تكريمهم الروائي جوانا تروللي ولي تشيلد، كاتب أفلام جاك ريتشير، وفيرجيل شاركي المغني الرئيسي السابق في فرقة "أندرستونز".

وكذلك جرى تكريم المغني وكاتب الأغاني إلفيس كوستيلو، والممثلة كوش جامبو، نجمة المسلسل التلفزيوني القانوني "ذي غود فايت" أو "صراع الخير"، ومغني الراب البريطاني السريلانكي ميا واسمه الكامل ماثانغي أرولباراغاسام.

#أوليفيا كولمان #إليزابيث

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