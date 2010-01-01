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طائرة مسيرة لإدخال حشيش إلى السجن!

الأحد 09 يونيو 2019 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة مسيرة لإدخال حشيش إلى السجن!


وكالات / سما /

اعتقلت السلطات في مدينة لنكولن بولاية نبراسكا رجلا بتهمة محاولة إدخال مخدرات إلى أحد السجون في المدينة بواسطة طائرة مسيرة صغيرة.

وتقول السلطات إن روبرت كينسر (37 عاما) متهم بمحاولة إدخال نحو 17 غراما من مادة الماريوانا المخدرة باستخدام طائرة مسيرة خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2017 و شباط/فبراير 2018.

واكتشف أمر الطائرة المسيرة بعد أن عثر عليها أحد السجناء في باحة مركز لنكولن الإصلاحي وكانت تحمل رزمة تحتوي على الماريوانا وسجائر وورق للف التبغ.

وبعد مراجعة مقاطع الفيديو والصور الموجودة في الطائرة المسيرة، تمكن المحققون من الوصول إلى المكان الذي يعمل فيه كينسر.

وتقول إحدى وثائق المحكمة إن كينسر أقر بتشغيل الطائرة لكنه نفى محاولة استخدامها لتسليم أي شيء لشخص ما في السجن.

وخرج كينسر من السجن في عام 2010 بعد أن قضى عقوبة طويلة بتهم تتعلق بالاعتداء وحيازة السلاح والمخدرات، ويواجه حاليا عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاما في حال إدانته.

#طائرة #الحشيش #السجن

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