اعرف الطول المناسب للسروال وفقا للموضة

وكالات / سما /

للبدلة قواعد أساسية يجب أن تحافظ عليها إذا قررت الظهور بطلة كلاسيكية أنيقة، وخلال السنوات الماضية ظهرت صيحات جديدة غيرت في بعض هذه القواعد، خاصة تلك المتعلقة بطول السروال، لكن يظل لطول السروال قواعده الخاصة التي لا يمكن أن نتجنبها.

طول السروال مؤخراً بات التعامل معه على أنه ذوق شخصي، وبالتالي لا يتم التركيز عليه، بل يتم منح الأهمية كلها للسترة والقميص، ولكن طول السروال له أصوله وقواعده خصوصاً حين يكون جزءاً من البدلة، صحيح أن هناك مكانا للذوق الشخصي حين يتعلق الأمر بطول سروال البدلة، ولكنه يجب ألا يبتعد كثيراً عن المعيار الأساسي، وهو أن ثنية السروال تنتهي عند الجزء العلوي من الحذاء.

تحديد ثنية السروال

ثنية السروال هي الجزء الذي يتم طيه عند الجزء السفلي من السروال، أي أنها المكان الذي يلتقي فيه السروال مع الحذاء. الثنية هي التي تحدد الطول المناسب للسروال الذي بشكل عام يجب ألا يرتفع كثيراً فوق الكاحل عند الجلوس، أما عند الوقوف فطوله يجب أن يغطي الجوارب؛ أي يجب ألا تكون الجوارب مرئية عند الوقوف.

بثنية أو من دون ثنية؟

الثنية تناسب السراويل الكاجوال التي تكون جزءاً من البدلة المنفصلة، وكما أنها مثالية للتشينوز ولسراويل اللينين، فإن الثنيات لا تناسب الطلات الرسمية؛ فسراويل البدلات مستقيمة بلا ثنيات ظاهرة في الجزء الأمامي منه.

ولكن هناك أنماط للسراويل الرسمية؛ فتلك التي تكون بطية واحدة لا تحتاج الى ثنية عند الجزء السفلي من السروال، ولكن التي تتضمن طيتين يجب أن تتضمن ثنية، ولكن هذه النوعية من السراويل لم تعد معتمدة بشكل كبير مع البدلات الرسمية.

ولكن المناسبات الرسمية في عصرنا الحالي لم تعد رسمية جداً؛ ما يعني أنه هناك هامشاً للمناورة قليلاً عند الاختيار، ولكن يفضل في حال تم اختيار سروال بثنية أن يتم اختيار تلك التي تكون بعرض محدود جداً.

الثنية الخفيفة هي جزء من الموضة الرائجة حالياً، وهي تصلح للطلات الرسمية والكاجوال؛ لأنه بالكاد يمكن ملاحظتها. طول السروال هنا يجب أن يغطي نصف المساحة الممتدة حتى الحذاء، وكي تعرف أنك قمت بالاختيار الصحيح قم بتجربة السروال جلوساً ووقوفاً فإن كانت الجوارب تظهر بشكل محدود فحينها قمت بالاختيار الصحيح.

الطول الرسمي والطول الكاجوال للسروال

قبل تحديد طول السروال يجب تحديد نمط البدلة التي سترتديها؛ وذلك لأن لكل نوع طولاً يناسبه، فما يتناسب مع البدلة الرسمية يختلف عما يتناسب مع البدلة الكاجوال.

ولكن في كلتا الحالتين يجب تجنب اختيار سروال طويل يصل إلى كعب الحذاء، كما يجب تجنب اختيار النقيض، أي السروال القصير جداً.

للطلة الرسمية أو حتى شبه الرسمية يتم اعتماد البدلات مع حذاء جلدي مع ثنية سروال متوسطة، وبالتالي القاعدة الأساسية التي تحدثنا عنها، وهي أن طول السروال يجب أن ينتهي عند الجزء العلوي من الحذاء يجب تطبيقها حرفياً هنا.

الثنية يجب ألا تكون كاملة؛ أي يجب ألا تكون عريضة، بل كما قلنا متوسطة، كما يجب عدم اختيار السروال الذي يكون بلا أي ثنية على الإطلاق؛ لأن ذلك يقلل من أناقة الطلة التي تسعى إليها.

أما الطلة الكاجوال فالقواعد أعلاه قد لا تتناسب معها. السراويل الكاجوال الرائجة حالياً هي اللينين والتشينوز والجينز وبعضها قصير أو كروبد.

السراويل بقصة قصيرة عادة يتم تنسيقها مع سنيكرز كاجوال ومع قميص، وهذه الطلة ليست ما تسعى إليه؛ لذلك الخيار الأمثل للسروال الكاجوال الذي يكون جزءاً من البدلة المنفصلة هو الذي يكون فوق الجزء العلوي للحذاء ١،٣٠ سم تقريباً.

طول السراول بساق عريضة

السروال العريض موضة المواسم الماضية والموسم الحالي، وهناك إقبال كبير عليه، ولكن الأنماط الرائجة حالياً هي السروايل العريضة القصيرة، وهذه لا تصلح للطلة الرسمية على الإطلاق، ولكن إن كان هدفك الطلة الكاجوال ضمن البدلة المنفصلة فالسروال هذا يتناسب مع ما تسعى إليه.

للطلة التقليدية السروال الرسمي بثنية عريضة خيار مناسب، وهي عادة تغطي الجزء العلوي من الحذاء بحيث لا تظهر الجوارب. هذه الطلة قد تناسب الأكبر سناً وليس الشباب، حتى لو كان الهدف هو اعتماد بدلة رسمية وفق القواعد.

يفضل عند اختيار نمط كهذا أن يكون السروال من قماش فاخر؛ وذلك لأن هناك وفرة في القماش، وفي حال كان القماش بنوعية سيئة فحينها الطلة كلها ستكون سيئة.

قواعد تعديل طول السروال

بطبيعة الحال أنتم تدركون أنه يندر العثور على سروال يكون طوله مناسباً؛ لذلك الغالبية تلجأ إلى تعديل طوله. ولكن هنا يجب الطلب من الجهة التي ستقوم بالتعديل سواء كانت المتجر نفسه أو خياطاً تتعامل معه هو عدم القيام بقص القماش، بل القيام بخياطته إلى الداخل للسماح لك بالتعديل لاحقاً.

وعند تحديد الطول الذي تريد التخلص منه من السروال قم بارتداء حذاء برقبة منخفضة؛ وذلك كي تتمكن من معرفة كيف سيبدو السروال فعلاً بعد التخلص من الطول الإضافي.