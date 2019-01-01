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توجه لتقديم التوجيهي.. فقدان آثار فتى من الخليل

الأحد 09 يونيو 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توجه لتقديم التوجيهي.. فقدان آثار فتى من الخليل


رام الله / سما /

ناشدت عائلة ابو زعنونة في مدينة الخليل المواطنين بابلاغها باية معلومات تقود للكشف عن مصير ابنها اسامه شاهر محمود ابو زعنوعة 17 عاما والتي اختفت اثاره صباح امس السبت.

وقال شقيقه محمود الو زعنونة، بأن شقيقه قد توجه صباح امس لتقديم امتحان الانجاز لكنه لم يصل للمدرسة، وتم ابلاغ الشرطة والاجهزة الامنية باختفاءه.

من جانبه أكد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، ان عائلة الفتى ابو زعنونة قد أبلغت المباحث العامة في الشرطة عن اختفاءه.

وطالب العقيد ارزيقات الجمهور بابلاغ اقرب مركز شرطة باية معلومات تكشف عن مصيره.

#اسامه شاهر محمود ابو زعنوعة #فقدان

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