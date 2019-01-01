الكشف عن مدرب خدمات النصيرات الجديد

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن هوية المدير الفني الجديد لخدمات النصيرات, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكدت التقارير أن أيوب أبو زاهر سيقود تدريبات خدمات النصيرات في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى, عقب رحيله عن خدمات البريج مؤخرا.

ورغم أن أبو زاهر جدد عقده مع خدمات البريج موسما آخر, إلا أنه طلب إنهاء العقد مع إدارة النادي بالتراضي مؤخرا.

يشار إلى أن أبو زاهر قاد خدمات البريج للمركز الثالث في دوري الأولى خلال الموسم الأخير, كما سبق له تدريب خدمات النصيرات في الموسم قبل الماضي.