إلهان عمر: نتنياهو يحاول عرقلة قرار للكونغرس يؤيد حل الدولتين

القدس المحتلة / سما /

اتهمت عضو مجلس النواب الأمريكي الهان عمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة إصدار قرار من الكونغرس الأمريكي مدعوم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يؤيد حل الدولتين.



وقالت عمر في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تأييد حل الدولتين ومحاولة عرقلة الدولة الفلسطينية في وقت واحد هو ما يفعله نتنياهو منذ عقود".



مضيفة: "الآن هو يحاول عرقلة قرار بسيط من الحزبين".



ودعت عمر أعضاء الكونغرس للوقوف بحزم إزاء تلك المحاولات قائلة: "من أجل التقدم، دعونا نأمل أن يقف الكونجرس بحزم".



تصريحات عمر جاءت بعد أن كشفت مصادر صحفية عن أن إسرائيل تحاول منع مجلس الشيوخ من إصدار قرار مدعوم من الحزبين يؤيد حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.



وقرار كهذا يمكن أن يضغط على البيت الأبيض في الوقت الذي يستعد فيه لإطلاق خطة السلام التي طال انتظارها المعروفة بصفقة القرن.



ومنذ دخول الرئيس ترامب المكتب البيضاوي، تراجع نتنياهو عن دعمه العلني لحل الدولتين.



وتم صياغة القرار لصالح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسناتور الديمقراطي كريس فان هولين.



وحسب صحفي إسرائيلي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين فإنه يمكن طرح مشروع القرار قريبًا، ومن المتوقع أن يفوز بأغلبية كبيرة، نظرا لدعمه من الحزبين وخصوصا بدعم من سيناتور مقرب من ترامب مثل غراهام.



وكشفت مصادر صحيفة أن سفير إسرائيل في واشنطن ومسؤولون آخرون بالسفارة الإسرائيلية يضغطون على غراهام وفان هولين لحذف عبارة "حل الدولتين" من النص.



وأخبر الدبلوماسيون الإسرائيليون غراهام وفان هولين بأنهم لا يعارضون قرارا عامًا يدعو إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة، طالما أنه لا يتعامل مع اللعبة النهائية أو معايير هذه المحادثات.



وحسب ذات المصادر فإن غراهام وفان هولين رفضا حتى الآن المطالب الإسرائيلية.



وبحسب المتحدثة باسم فان هولين، بريجيت فراي، فإن كلا من السناتوران فان هولين وغراهام مؤيدان منذ زمن طويل لحل الدولتين ويعملان على أفضل طريقة لدفع هذا الالتزام في الكونغرس".