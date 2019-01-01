النخالة أمينا عاما لاتحاد رفع الأثقال الفلسطيني

غزة / سما /

عيّن الاتحاد الفلسطيني المركزي لرفع الأثقال, الإعلامي محمد النخالة في منصب الأمين العام, خلفا للمستقيل محمد سكيك.

وأكد اتحاد رفع الأثقال أن سكيك استقال من منصبه, عقب نجاحه في انتخابات نادي الجلاء خلال الفترة الأخيرة, ما دفعه لتعيين النخالة بدلا منه.

وبيّن الأمين العام الجديد لاتحاد رفع الأثقال, أنه سيحاول النهوض بالأنشطة وتطويرها في الفترة القريبة المقبلة, متمنيا من جميع الأعضاء العمل بشكل جماعي لرقي الرياضة في فلسطين.

يشار إلى أن اتحاد رفع الأثقال يترأسه الدكتور خالد الوادية, وهو ضمن الاتحادات التي تعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الفلسطينية.