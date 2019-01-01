  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

النخالة أمينا عاما لاتحاد رفع الأثقال الفلسطيني

الأحد 09 يونيو 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة أمينا عاما لاتحاد رفع الأثقال الفلسطيني


غزة / سما /

عيّن الاتحاد الفلسطيني المركزي لرفع الأثقال, الإعلامي محمد النخالة في منصب الأمين العام, خلفا للمستقيل محمد سكيك.

وأكد اتحاد رفع الأثقال أن سكيك استقال من منصبه, عقب نجاحه في انتخابات نادي الجلاء خلال الفترة الأخيرة, ما دفعه لتعيين النخالة بدلا منه.

وبيّن الأمين العام الجديد لاتحاد رفع الأثقال, أنه سيحاول النهوض بالأنشطة وتطويرها في الفترة القريبة المقبلة, متمنيا من جميع الأعضاء العمل بشكل جماعي لرقي الرياضة في فلسطين.

يشار إلى أن اتحاد رفع الأثقال يترأسه الدكتور خالد الوادية, وهو ضمن الاتحادات التي تعمل تحت مظلة اللجنة الأولمبية الفلسطينية.

#محمد النخالة #الأثقال

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

كشف تفاصيل الحدث الأمني في بحر حيفا شمال فلسطين المحتلة

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..