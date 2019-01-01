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8 لاعبين يغادرون صفوف الجلاء

الأحد 09 يونيو 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
8 لاعبين يغادرون صفوف الجلاء


غزة / سما /

كشف جهاد السدودي المدير الفني للجلاء, عن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق, بعد انتهاء عقودهم خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السدودي رحيل اللاعبين أحمد العمواسي, والوليد حجازي, وأحمد الزعانين, وجلال الفيومي, ويوسف أبو ظاهر, ومحمود البحيصي, وفادي الشامي, وأحمد أبو كوش عن الفريق.

وبيّن أن اللاعبين الثمانية لم يدخروا جهدا مع الجلاء خلال الموسم الأخير, متمنيا لهم التوفيق في تجاربهم الجديدة في الموسم المقبل.

يشار إلى أن أبو ظاهر والبحيصي والشامي انضموا لخدمات دير البلح مؤخرا, بينما لم يحدد الخمسة الآخرين وجهتهم المقبلة.

#الجلاء

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