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العلماء يجدون وسيلة لخفض ضغط الدم

الأحد 09 يونيو 2019 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يجدون وسيلة لخفض ضغط الدم


وكالات / سما /

يؤدي النوم غير الكاف ليلا والنوم السيئ إلى زيادة في ضغط الدم، وفقا لعلماء من جامعة أريزونا.

تم نشر الدراسة على الموقع الإلكتروني لمجلة Psychosomatic Medicine.

توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بإجراء تجربة شملت 300 شخص تتراوح أعمارهم بين 21 و 70 عامًا لم يشتكوا من مشاكل في القلب. كان المشاركون يرتدون جهازًا خاصًا لمدة يومين يقيس ضغط  دمهم كل 45 دقيقة. في الليل، وضعوا جهازًا على معصمهم، والذي حدد "فعالية" مراحل النوم وحسابها.

وفقا لنتائج التجربة، اتضح أن الضغط الانقباضي في اليوم التالي زاد في الأشخاص الذين ينامون "أسوأ".

يُعتقد أن الحد الأقصى لضغط الدم الطبيعي بين 120/80 ملليمتر زئبقي. ويقول الأطباء أن الوقت الكاف من النوم 6-9 ساعات في اليوم.

كما يلاحظ العلماء، قلة النوم المزمنة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات التوتر والأنسولين. من أجل منع حصول عواقب محتملة إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم، ينصح مؤلفو الدراسة بإغلاق النوافذ في الليل وعدم إبقاء الهواتف الذكية وغيرها من المعدات مع شاشات مفتوحة في غرفة النوم.

#ضغط الدم

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