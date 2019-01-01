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غدا انتهاء مهلة نتنياهو بشأن حضور جلسة الاستماع القضائية

الأحد 09 يونيو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غدا انتهاء مهلة نتنياهو بشأن حضور جلسة الاستماع القضائية


القدس المحتلة / سما /

تنتهي غداً الاثنين، المهلة التي حددها مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما إذا كان ينوي حضور جلسة المساءلة حول الملفات القضائية المنسوبة إليه، والتي ستعقد في مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وقد رفض مندلبليت الأسبوع الماضي، طلب نتنياهو تأجيل موعد هذه الجلسة مرة أخرى، وفق ما أوردته هيئة البث العامة الإسرائيلية.

وأرجع نتنياهو طلبه هذا إلى الانتخابات العامة الجديدة، إلا أن المساعد الأول لمندلبليت أوضح في رسالة بعث بها إلى فريق دفاع نتنياهو، أن حل الكنيست وإجراء انتخابات لا يبرران تأخير الموعد.

#نتنياهو #فساد

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