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يوفنتوس يكشف حقيقة التفاوض مع جوارديولا

الأحد 09 يونيو 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يكشف حقيقة التفاوض مع جوارديولا


وكالات / سما /

تحدث فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس عن حقيقة المفاوضات التي قالت الصحافة الإيطالية أنها تجري مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

ونفى فابيو باراتيتشي جميع التقارير التي نشرت حول التفاوض مع المدرب الإسباني خلال الفترة الماضية وحتى الآن ، قبل أن يؤكد بأن جميع هذه الشائعات عارية تماماً عن الصحة.

وارتبط مدرب مانشستر سيتي بتولي مسؤولية نادي السيدة العجوز خلال الصيف الجاري ، وذلك منذ الإعلان عن رحيل ماسيمليانو أليجري عقب فشله في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال باراتيتشي في مقابلة مع شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية : “أعتقد أننا نعيش في عالم غريب ، لم يكن لدينا أي اتصال مع جوارديولا ولم نفكر أبداً في الأمر لأن لديه عقد ساري المفعول”.

وفيما يتعلق بالمدرب الجديد وأجاب : “لدينا أفكار واضحة وقد قلناها بالفعل ، سنقوم بتقييم كل شيء لمعرفة ما يناسبنا ، وما زالت هناك العديد من المحادثات قيد التقدم بين المسؤولين”.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة “إيل سولي 24 أوري” الإيطالية كانت قد أكدت في بداية هذا الشهر إن انتقال جوارديولا إلى يوفنتوس سيتم بمساعدة أديداس بسبب قيمة فسخ عقده الضخمة مع مانشستر سيتي.

#جوارديولا

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