  1. الرئيسية
  2. الرياضة

قرار سولشاير يشعل نيران الغضب في مانشستر يونايتد

الأحد 09 يونيو 2019 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار سولشاير يشعل نيران الغضب في مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

يسعى نادي مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية، بصفقات من العيار الثقيل، لكن هذا الأمر لا يقل أهمية من بيع بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن أولي جنار سولشاير يرفض التخلص من أشلي يونج، لأن المدرب النرويجي يعتقد بأن الدولي الإنجليزي يمتلك المؤهلات القيادة التي تخوّل له التأثير على غرفة الملابس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن سولشاير يجازف بالإبقاء على أشلي يونج، لأنه قرار سيُشعل نيران الغضب في نفوس الجماهير، التي ترى أن اللاعب الدولي لم يعد لديه ما يقدمه.

ويلعب يونج في مانشستر يونايتد منذ 8 سنوات، مع العلم أنه انضم إلى الفريق في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، وكان في بداية مسيرته جناحاً، لكنه لعب في مركز الظهير الأيمن في المواسم الأخيرة.

ويريد مانشستر يونايتد التعاقد مع ظهير جيد هجومياً ودفاعياً، وقد تحدثت التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، عن توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان.

#سولشاير #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

أوزيل يعقد قرانه في اسطنبول بحضور أردوغان وزوجته (صور)

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

كشف تفاصيل الحدث الأمني في بحر حيفا شمال فلسطين المحتلة

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..