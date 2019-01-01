قرار سولشاير يشعل نيران الغضب في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

يسعى نادي مانشستر يونايتد لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية الجارية، بصفقات من العيار الثقيل، لكن هذا الأمر لا يقل أهمية من بيع بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن أولي جنار سولشاير يرفض التخلص من أشلي يونج، لأن المدرب النرويجي يعتقد بأن الدولي الإنجليزي يمتلك المؤهلات القيادة التي تخوّل له التأثير على غرفة الملابس.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن سولشاير يجازف بالإبقاء على أشلي يونج، لأنه قرار سيُشعل نيران الغضب في نفوس الجماهير، التي ترى أن اللاعب الدولي لم يعد لديه ما يقدمه.

ويلعب يونج في مانشستر يونايتد منذ 8 سنوات، مع العلم أنه انضم إلى الفريق في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون جنيه إسترليني، وكان في بداية مسيرته جناحاً، لكنه لعب في مركز الظهير الأيمن في المواسم الأخيرة.

ويريد مانشستر يونايتد التعاقد مع ظهير جيد هجومياً ودفاعياً، وقد تحدثت التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، عن توماس مونييه، لاعب باريس سان جيرمان.