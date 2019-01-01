  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كورتوا : هازارد سيصنع الفارق مع ريال مدريد

الأحد 09 يونيو 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورتوا : هازارد سيصنع الفارق مع ريال مدريد


وكالات / سما /

يتوقع البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني تألق مواطنه إيدين هازارد مع المرينجي، مشيرًا إلى أنه سيصنع الفارق بكل تأكيد هناك.

وأعلن ريال مدريد مساء يوم الجمعة الماضي عن تعاقده مع النجم البلجيكي إيدين هازارد لمدة خمس سنوات بمبلغ قد يصل إلى 140 مليون يورو، قادمًا من فريق تشيلسي الإنجليزي.

وسيلعب إيدين هازارد مجددًا مع مواطنه تيبو كورتوا في فريقٍ آخر، حيث كان معه في فريق تشيلسي، قبل أن يرحل الحارس البلجيكي صيف العام الماضي.

وتحدث تيبو كورتوا حسب موقع “جول” العالمي بعد انتصار منتخب بلجيكا على كازخستان بثلاثية نظيفة، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لليورو قائلاً “إذا تحدث هازارد الإسبانية، فسيكون الأمر أسهل بالنسبة له”.

وأضاف “من الرائع أن نكون معًا، هازارد صديقي، وأعرفه جيدًا، وتعاملت مع عائلته كثيرًا، وسعيد بتواجده في ريال مدريد”.

وتابع “سيكون الأمر رائعًا بالنسبة لريال مدريد، أعتقد بأن هازارد سيحدث الفارق مع الفريق، وأتمنى أن نحصد العديد من الألقاب في الموسم المقبل”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد قد تعاقد حتى الآن مع 4 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وهم “رودريجو جوس، وإيدير ميليتاو، ولوكا يوفيتش، وإيدين هازارد”.

#تيبو كورتوا #ريال مدريد #هازارد

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

أوزيل يعقد قرانه في اسطنبول بحضور أردوغان وزوجته (صور)

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

كشف تفاصيل الحدث الأمني في بحر حيفا شمال فلسطين المحتلة

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..