إيطاليا تسحق اليونان وتركيا تفاجئ فرنسا في تصفيات يورو 2020

وكالات / سما /

تعرض منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 لخسارة مفاجئة على يد منتخب تركيا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا المقامة في عام 2020.

وحققت تركيا الفوز على فرنسا بهدفين دون مقابل ، وسجل الثنائية كل من كان إيهان وجنكيز أوندير في الدقيقتين 30 و40 على التوالي.

وتوقف رصيد فرنسا عند النقطة السادسة في المركز الثاني ، خلف تركيا المتصدرة بتسع نقاط.

وشهدت الجولة ذاتها تحقيق إيطاليا فوزاً عريضاً على اليونان بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة العاشرة ، لترفع رصيدها إلى النقطة التاسعة في الصدارة.

وسجل ثلاثية “الآتزوري” كل من نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني وليوناردو بونوتشي.

وحققت ألمانيا الفوز على بيلاروسيا بثنائية نظيفة سجله ليوري ساني وماركو رويس ، وبذلك يرفع المانشافت رصيدهم إلى النقطة السادسة في المركز الثاني من المجموعة الثالثة.

في حين فازت بلجيكا بثلاثية نظيفة على كازخستان ، وأحرز الأهداف كل من دريس ميرتينز و تيموثي كاستانيي وروميلو لوكاكو ، وبذلك رفعت رصيدها إلى النقطة التاسعة في الصدارة أيضاً.

وجاءت نتائج مباريات التصفيات اليوم السبت كالأتي:

المجموعة الثالثة :

ألمانيا 2-0 بيلاروسيا

إيرلندا الشمالية 2-1 إستونيا

المجموعة الخامسة :

كرواتيا 2-1 ويلز

المجر 3-1 أذربيجان

المجموعة الثامنة:

تركيا 2-0 فرنسا

مولدوفا 1-0 أندورا

إيسلندا 1-0 ألبانيا

المجموعة التاسعة :

روسيا 9-0 سان مارينو

بلجيكا 3-0 كازخستان

سكتلندا 2-1 قبرص

المجموعة العاشرة:

إيطاليا 3-0 اليونان

فنلندا 2-0 البوسنة والهرسك

أرمينيا 3-0 ليشتنشتاين