  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إيطاليا تسحق اليونان وتركيا تفاجئ فرنسا في تصفيات يورو 2020

الأحد 09 يونيو 2019 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا تسحق اليونان وتركيا تفاجئ فرنسا في تصفيات يورو 2020


وكالات / سما /

تعرض منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 لخسارة مفاجئة على يد منتخب تركيا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة  في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا المقامة في عام 2020.

وحققت تركيا الفوز على فرنسا بهدفين دون مقابل ، وسجل الثنائية كل من كان إيهان وجنكيز أوندير في الدقيقتين 30 و40 على التوالي.

وتوقف رصيد فرنسا عند النقطة السادسة في المركز الثاني ، خلف تركيا المتصدرة بتسع نقاط.

وشهدت الجولة ذاتها تحقيق إيطاليا فوزاً عريضاً على اليونان بثلاثية نظيفة ضمن المجموعة العاشرة ، لترفع رصيدها إلى النقطة التاسعة في الصدارة.

وسجل ثلاثية “الآتزوري” كل من نيكولو باريلا ولورينزو إنسيني وليوناردو بونوتشي.

وحققت ألمانيا الفوز على بيلاروسيا بثنائية نظيفة سجله ليوري ساني وماركو رويس ، وبذلك يرفع المانشافت رصيدهم إلى النقطة السادسة في المركز الثاني من المجموعة الثالثة.

في حين فازت بلجيكا بثلاثية نظيفة على كازخستان ، وأحرز الأهداف كل من دريس ميرتينز و تيموثي كاستانيي وروميلو لوكاكو ، وبذلك رفعت رصيدها إلى النقطة التاسعة في الصدارة أيضاً.

وجاءت نتائج مباريات التصفيات اليوم السبت كالأتي:

المجموعة الثالثة :

ألمانيا 2-0 بيلاروسيا

إيرلندا الشمالية 2-1 إستونيا

المجموعة الخامسة :

كرواتيا 2-1 ويلز

المجر 3-1 أذربيجان

المجموعة الثامنة:

تركيا 2-0 فرنسا

مولدوفا 1-0 أندورا

إيسلندا 1-0 ألبانيا

المجموعة التاسعة :

روسيا 9-0 سان مارينو

بلجيكا 3-0 كازخستان

سكتلندا 2-1 قبرص

المجموعة العاشرة:

إيطاليا 3-0 اليونان

فنلندا 2-0 البوسنة والهرسك

أرمينيا 3-0 ليشتنشتاين

#إيطاليا #اليونان #فرنسا #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية بعد الآن

هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

أوزيل يعقد قرانه في اسطنبول بحضور أردوغان وزوجته (صور)

الأخبار الرئيسية

جنود الاحتلال

جنرال إسرائيلي : لهذا السبب نقاتل بصورة سيئة في غزة

كشف تفاصيل الحدث الأمني في بحر حيفا شمال فلسطين المحتلة

الجبهة الشعبية تنتقد بشكل "لاذع" حكومة اشتية وتطالبها بالتالي ..

في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير

صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..