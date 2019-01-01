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باريس سان جيرمان يكشف عن مدة غياب نيمار

الأحد 09 يونيو 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يكشف عن مدة غياب نيمار


وكالات / سما /

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بياناً رسمياً مساء اليوم السبت ، كشف من خلاله عن مدة غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن الملاعب ، بجانب نوعية الإصابة التي تعرض لها.

وأكد باريس سان جيرمان غياب نيمار دا سيلفا عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أسابيع على الأقل ، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

وجاء في البيان الرسمي الذي نشره النادي الفرنسي عبر موقعه الإلكتروني :

“قام الطاقم الطبي للفريق اليوم السبت بتقييم حالة نيمار والذي أصيب يوم الأربعاء الماضية في مباراة مع المنتخب البرازيلي استعداداً لكوبا أمريكا ، وأظهرت الفحوصات معاناته من إلتواء في الرباط الجانبي الخارجي للكاحل الأيمن ، دون حاجته لعملية جراحية ، على أن يعود بعد أربعة أسابيع”.

وتعرض نيمار لهذه الإصابة خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ، وبذلك يغيب عن بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تنطلق في الأيام القليلة القادمة.

#نيمار دا سيلفا

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