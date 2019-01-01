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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى

الأحد 09 يونيو 2019 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الاقصى


القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة ما يسمى "عيد نزول التوراة/شفوعوت".

 وجددت مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة والذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلالها مدينة القدس، وتتم عبره الاقتحامات للمسجد الأقصى يوميا "باستثناء يومي الجمعة والسبت" من كل أسبوع.

وأضاف شهود عيان أن أفراد من الشرطة والقوات الخاصة تتنشر في ساحات المسجد الأقصى، لتسهيل اقتحامات وجولات المستوطنين في ساحات، حيث اقتحم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا 230 مستوطنا، ومن المتوقع ارتفاع اعداد المقتحمين خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للاقصى اليوم الأحد ويوم غد الاثنين.

وفي سياق متصل أدى عشرات المستوطنين صلوات جماعية على أبواب المسجد الأقصى من الجهة الخارجية، خاصة عند باب القطانين، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال وتضييق على حركة التجار والمقدسيين.

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