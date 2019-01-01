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الخارجية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية

الأحد 09 يونيو 2019 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: ندرس تقديم شكوى ضد فريدمان لدى الجنائية الدولية


رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين انها سندرس تقيدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد السفير الامريكي لدى اسرائيل ديفيد فرديمان والذي اعتبر فيها أن من حق اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
واضافت الوزارة في بيان لها صدر اليوم " أن كان كلامه العنصري يرتقي لدرجة تقديم شكوى ضده لدى المحكمة الجنائية الدولية لما يرتكبه من تصريحات وأفعال ومحاولات لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما يدلل على خطورته على السلم والأمن في المنطقة، وتعريضه الشعب الفلسطيني لعديد المخاطر والمؤامرات".
وقالت الوزارة ان حديث "المستوطن فريدمان يفضح حقيقته، ويفضح حقيقة أفكاره وأفكار أقرانه من عصبة المستوطنين بلباس أمريكي رسمي.

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