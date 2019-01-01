في اعقاب تصريحات فريدمان: مسؤول أميركي: موقف الإدارة حيال المستوطنات لم يتغير

القدس المحتلة / سما /

عقب مسؤول أميركي رفيع على تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، حول ضمن مناطق من الضفة الغربية لإسرائيل.

وقال المسؤول لوكالة رويترز إن "موقف الإدارة (الأميركية) حيال المستوطنات لم يتغير"، مضيفا أن "إسرائيل لم تطرح أي خطة لضم أحادي الجانب لأي جزء من الضفة الغربية كما أننا لم نبحث في ذلك وهو ليس مطروحا".

وأثار تصريح فريدمان لصحيفة "نيويورك تايمز" غضبا فلسطينيا واسعا للغاية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة دونالد ترامب إلى طرح "صفقة القرن"، بشقها الاقتصادي في مؤتمر في البحرين، الشهر الحالي. وعلّق القيادي الفلسطيني، صائب عريقات، على مزاعم فريدمان بالقول إن "رؤيتهم تستند إلى حق اسرائيل في ضم الأراضي المحتلة. وهذه جريمة حرب وفقا للقانون الدولي".

وادعى السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، السبت، أن إسرائيل تملك "الحق" في ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة إليها.

وقال فريدمان في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" السبت، إنه "في ظل ظروف معيّنة، أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل، الضفة الغربية".

يذكر في هذا السياق أن فريدمان، وهو يهودي أميركي داعم للاستيطان، كان قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان" في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن مصطلح "حل الدولتين إشكالي"، كما عبر عن الانحياز المطلق لصالح ما أسماه "أمن إسرائيل".

وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى تصريحات فريدمان تتناغم تماما مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبل الانتخابات، والتي جاء فيها أنه "يتطلع إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية بعد الانتخابات".

وقال في حينه إنه بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، تجري مناقشات أيضا حول ضم الضفة الغربية.

وقال أيضا "أنا لن أقسم القدس ولن اقتلع أي مستوطنة، وسأهتم بأن نسيطر على منطقة غربي (نهر) الأردن. هل سننتقل للمرحلة القادمة؟ الإجابة نعم. سوف أفرض السيادة، ولكنني لا أميز بين الكتل الاستيطانية وبن النقاط الاستيطانية المعزولة. كل نقطة استيطانية كهذه هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا كحكومة إسرائيلية".