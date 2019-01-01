لبنان ينفي هبوط طائرة قادمة من إسرائيل في مطار بيروت

القدس المحتلة / سما /

كذّب رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن، مساء السبت، أنباء تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من اسرائيل في مطار العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الحسن إن "الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت قبل ظهر السبت في مطار العاصمة بيروت، أقلعت من مدينة الكويت مرورا بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطت في مطار حامات وبعده في مطار رفيق الحريري".

وأشار المسؤول اللبناني إلى أن الطائرة العسكرية الأمريكية "حصلت على إذن هبوط في المطار عبر قنوات دبلوماسية"، مضيفا أن "رئاسة المطار قامت بإعادة تسجيلات مسار الطائرة التي لم تأخذ أبدا مسارا من مطار تل أبيب".

وكان حساب IntelSky عبر تويتر نشر صورا تظهر طائرة عسكرية، قال إنها أقلعت من تل أبيب وهبطت في مطار بيروت أمس السبت.