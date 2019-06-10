طقس فلسطين اليوم

رام الله/سما/

توقعت الارصاد الفلسطينية الرسمية يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق وغائماً جزئياً الى صاف ،ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2019/06/10: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2019/06/11: يكون الجو حاراً الى حار شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاريعاء 2019/06/12: يكون الجو حاراً نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم

القدس 27-20 30-22 32-23

بيت لحم 27-20 30-22 32-23

رام الله والبيرة 26-19 29-21 31-22

طولكرم 28-21 31-22 33-23

نابلس 28-21 31-23 33-24

قلقيلية 28-21 31-22 33-23

جنين 31-22 34-24 36-26

سلفيت 27-20 30-22 32-23

طوباس 31-22 34-24 36-26

روابي 28-21 31-23 33-24

الخليل 26-19 29-21 31-22

غزه 27-22 29-23 31-24

أريحا 37-25 40-27 41-29

خانيونس 27-22 29-23 31-24

الأغوار الشمالية 35-23 38-25 39-26

رفح 28-21 30-22 32-23

والله تعالى أعلم