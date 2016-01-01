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هدوء يخيم على العملية الانتخابية وسط تفاؤل بمستقبل أفضل :

إقبال كبير على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد لكازاخستان

الأحد 09 يونيو 2019 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إقبال كبير على صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد لكازاخستان


نور سلطان – كازاخستان – من جمال المجايدة :

يتوجه حوالى 11 مليون و814 ألف ناخب في انحاء كازاخستان الىأكثر من 10 آلاف صندوق اقتراع للمشاركة في انتخابات الرئاسةالكازاخية التي بدأت في السابعة من صباح اليوم الأحد بتوقيت كازاخستان وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، 

كما فتحت صناديق الاقتراع في سفارات دولة كازاخستان في51 أبوابها أمام أبناء الجاليات الكازاخية للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات في موعد لا يتجاوز 12 ساعة بعد انتهاء التصويت، ومن المقرر ان تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالإعلان عن النتائج في موعد لا يتجاوز 11 يونيو.

وتبنت لجنة الانتخابات المركزية الكازاخية عدة تدابير لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بما في ذلك اعتماد نشر 125 مراقبا دوليا من بينهم 22 مراقبا لفترة طويلة من بعثة مراقبة الانتخابات لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

يتنافس على الفوز في هذه الانتخابات 7 مرشحون، وهم الرئيس المؤقت قاسم جومارت توكاييف من حزب نور أوتان وسعدي بيك توغل ممثلا عن الحركة الجمهورية "أولي دالا" و أمانجيلدي تاسبيخوف مثلا عن اتحاد نقابات العمال الكازخي، ودانيا إيسباييف من حزب أكهول كازاخستان الديمقراطي، وتولوتاي رحيمبيكوف من حزب أويل الاجتماعي الديمقراطي، وزامبيل أحمد بكوف من حزب الشعب الشيوعي، وأميرزان كوسانوف ممثلا عن حركة ألت تاجديري الوطنية .

وتتنافس السيدة دانيا إيسبايفا، النائبة في مجلس كازاخستان (البرلمان) مع هؤلاء المرشحين في سباق الرئاسة في اتخاذ خطوةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخ البلاد لتصبح 

أول امرأة تتخذ خطوةً من هذا النوع في كازاخستان، ذات الأغلبية السكانية المسلمة، والمجتمع المحافظ . 

وطيلة سنوات حياتها العملية عملت دانيا إيسبايفا، البالغة من العمر 58 عامًا، في المجال المصرفي، قبل أن تخوض غمار السياسة عام 2016، وتصبح نائبة عن حزب الطريق الساطع "أك جول" في البرلمان في بلادها.

وستتنافس دانيا إيسبايفا في الانتخابات الرئاسية مع الرئيس الحالي المؤقت قاسم جومارت توكايف، رئيس مجلس الشيوخ الذي حلّ بديلًا للرئيس السابق نور سلطان نزاربايف، الذي استقال من منصبه في العشرين من مارس الماضي.

ومدة الرئاسة في كازاخستان هي خمس سنوات، وهو ما يعني أن الفائز في الانتخابات سيبقى في منصبه حتى عام 2024، ويمكنه معاودة الترشح لمرة أخرى في ذلك العام .

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