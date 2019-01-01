الرئيس الفنزويلي مادورو يحذف "تغريدة" كتبها بذكرى وفاة النبي محمد

كاراكاس /سما/

حذف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو السبت، تغريدة كتبها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول الذكرى السنوية الـ 1387، لوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلّم، مرفقا صورة تجسّده. وأفادت مصادر بأن المنشور بقي منشورا لعدة ساعات.

وكتب مادورو "أرسلُ عناقًا ممتلئًا بالإيمان والأخوة، إلى المجتمع المسلم بأسره في العالم، والذي يحيي ذكرى المغادرة الجسدية للنبي محمد. نحن نثمن تعاليم مؤسس الإسلام، التي تحث على أن ترافق الروحانية والسلام، الشعوب دائمًا".

وقبل أشهر، أعرب مادورو عن إمكانية اعتناقه الإسلام، وذلك في حديث مع وزير الخارجية التركي موولود جاويش أوغلو، الذي التقى مادورو في فنزويلا. وقال مادورو إن موقفه هذا ينبع من مشاهدته مقاطع من تصوير مسلسل "قيامة أرطغرل" التركي الشهير، الذي يتناول الدولة العثمانية الإسلامية.

وعلّق مادورو بالقول "هذا المسلسل يعلّم الإسلام الحقيقي، وربما يوماً ما سأصبح مسلماً بفضله"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن تشاووش أوغلو.





