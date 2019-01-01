الاحتلال يحول موعد الافراج عن الاسير حمامرة لبداية اعتقال اداري

رام الله / سما /

حولت سلطات الاحتلال موعد الافراج عن الأسير جمال جبر حمامره ٥٣ عاما الى بداية فترة اعتقال اداري جديد لمدة 4شهور

و كان موعد الإفراج عن الاسير حمامره يوم غدا الأحد بعد انقضاء ١٦ شهرا في الاعتقال الإداري ليتم تمديد اعتقاله الإداري لمدة ٤ شهور اداري جديدة وللمرة الرابعة على التوالي .

وبذلك يكون الأسير جمال قد أمضى ما يقارب من ١٥ عاما في سجون الاحتلال .

تعرض لعملية تصفية من قبل الوحدات الخاصة حيث أصيب بأكثر من 20 رصاصة اخترقت جسده ، وتم تحويله لمستشفى ابو كبير للتشريح وهناك اكتشفوا انه ما زال على قيد الحياة .

والاسير من مبعدي مرج الزهور ١٩٩٣حيث أبعد وهو محمول على الحمالات ، ويعاني من وضع صحي غير مستقر ،ووجود كتل ورمية ما بين القلب و الرئتين وان إدارة السجون تماطل في تقديم العلاجات .

وتوجه سلطات الاحتلال لحمامره عدة تهم من بينها انه من قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ،

وان وجوده خارج السجن يشكل خطرا على امنهم .

و تعرض للقمع عدة مرات والعزل الانفرادي ، وخاصة خلال أحداث سجن عوفر

يعتبر من قادة اضراب الأسرى الإداريين الذين خاضوه ٢٠١٤ والذي استمر لمدة ٦٤ يوم .

الاسير متزوج وله أربعة أطفال ويعمل مدرساً لمادة التكنولوجيا وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة القدس .