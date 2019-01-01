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الاحتلال يحول موعد الافراج عن الاسير حمامرة لبداية اعتقال اداري

السبت 08 يونيو 2019 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحول موعد الافراج عن الاسير حمامرة لبداية اعتقال اداري


رام الله / سما /

حولت سلطات الاحتلال موعد الافراج عن الأسير جمال جبر حمامره ٥٣  عاما الى بداية فترة اعتقال اداري جديد لمدة 4شهور

و كان موعد الإفراج عن الاسير حمامره  يوم غدا الأحد بعد انقضاء ١٦ شهرا في الاعتقال الإداري ليتم تمديد اعتقاله الإداري لمدة ٤ شهور اداري جديدة وللمرة الرابعة على التوالي .

وبذلك يكون الأسير جمال قد أمضى ما يقارب من ١٥ عاما في سجون الاحتلال .

تعرض لعملية تصفية من قبل الوحدات الخاصة حيث أصيب بأكثر من 20 رصاصة اخترقت جسده ،  وتم تحويله لمستشفى ابو كبير للتشريح وهناك اكتشفوا انه ما زال على قيد الحياة .

والاسير  من مبعدي مرج الزهور ١٩٩٣حيث أبعد وهو محمول على الحمالات ، ويعاني من وضع صحي غير مستقر  ،ووجود كتل ورمية ما بين القلب و الرئتين وان  إدارة السجون  تماطل في تقديم العلاجات .

وتوجه سلطات الاحتلال  لحمامره عدة تهم من بينها انه من قادة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ،

وان وجوده خارج السجن يشكل خطرا على امنهم .

و تعرض للقمع عدة مرات والعزل  الانفرادي  ، وخاصة خلال أحداث سجن عوفر

يعتبر من قادة اضراب الأسرى الإداريين الذين خاضوه ٢٠١٤ والذي استمر لمدة ٦٤ يوم .

 الاسير متزوج وله  أربعة أطفال ويعمل مدرساً لمادة التكنولوجيا وحاصل على شهادة الماجستير من جامعة القدس .

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