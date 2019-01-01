صحيفة عبرية: تل ابيب لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة واسرائيل ابلغت مصر بالتالي..

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، مساء اليوم السبت، نقلا عن تقارير عربية، أن إسرائيل لن توافق على أي تسهيلات جديدة لقطاع غزة.

وذكرت الصحفة العبرية، أن إسرائيل تريد أن تشدد مواقفها تجاه حركة حماس، ولن توافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، إلا بعد اعادة جنودها المختطفين، ووقف التظاهرات على الحدود.

ونقلت الصحيفة، عن تقارير عربية، أن مدير المخابرات المصرية، عباس كامل، اجتمع اليوم مع مصادر أمنية إسرائيلية في "تل أبيب"، وأن هذه المصادر أبلغته بشروط إسرائيل الجديدة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن المصادر الأمنية الإسرائيلية، أبلغت كامل، أنها لن توافق على الإفراج عن محرري صفقة شاليط، الذين تم اعادة اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل أوضحت لكامل، أنها لن توافق على السماح بإدخال الأموال القطرية لغزة، إلا لصالح لمشاريع الإنسانية فقط، وتحت رقابة الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن إسرائيل طلبت من كامل، ابلاغ حماس بهذه الشروط، وأنها لن وتوافق على أي تسهيلات جديدة لغزة، بدون اعادة الجنود، ووقف كامل للتظاهرات مسيرات العودة على حدود غزة.