واشنطن تعلق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات "اف-35"

انقرة /سما/

ذكرت وكالة أنباء (الأناضول) التركية، التي تديرها الدولة، السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في خطاب أنها ستعلق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات اف-35 على خلفية شراء أنقرة لنظام اس-400 الروسي.

وفي خطاب إلى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إنه يجب على الطيارين الأتراك في البرنامج مغادرة البلاد بحلول 31 تموز، وسيعلق تدريب طيارين جدد.

وأكد أيضاً وزير الدفاع التركي الخطاب في بيان اليوم السبت، قائلا إن البنتاغون اتخذت هذا القرار بناء على مخاوف أمنية بشأن اتفاق اس-400.

وأعرب شاناهان عن تطلعه إلى إيجاد حل للمشكلات القائمة بين الدولتين في إطار الشراكة الاستراتيجية والحفاظ على التعاون الأمني الشامل، بحسب الوزارة.

وكررت الولايات المتحدة تحذيرها من أنها ستعلق شراء أنقرة لمقاتلات اف-35 إذا استكملت الحكومة التركية خطط شراء اس-400.

كانت واشنطن علقت بالفعل تسليم أجزاء وخدمات متعلقة بالطائرة إلى تركيا.

ومع ذلك، أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التأكيد على شراء نظام اس-400 رغم التهديدات بفرض عقوبات من الولايات المتحدة.