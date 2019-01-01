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قناة عبرية: جيش الاحتلال ينهي تدريبات تحاكي الحرب مع حزب الله

السبت 08 يونيو 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: جيش الاحتلال ينهي تدريبات تحاكي الحرب مع حزب الله


القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي، أنهى نهاية الأسبوع الماضي، تدريبات عسكرية تحاكي سيناريوهات الحرب القادمة مع حزب الله.

وذكرت القناة الثانية العبرية، أن التدريبات جرت بالكلية العسكرية رقم واحد بالجنوب، وشارك فيها ضباط جدد من خريجي كلية الضباط، وجنود من عدة أذرع بالجيش الإسرائيلي. 

ووفقا للقناة، التدريبات تخللها سيناريوهات اختراق قرية شيعية لحزب الله بجنوب لبنان، خلال جولة الحرب القادمة، برا وجوا. 

وأضافت: أن التدريبات حملت اسم "ورشة القتال المشترك"، والتي استمرت لمدة أسبوع، وانتهت يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب القناة العبرية، تدرب الجنود على اقتحام القرية برا بالدبابات وناقلات الجند، بمساندة المروحيات والطوافات والطائرات الحربية من الجو.

ولفتت القناة الثانية العبرية، الى أن هذه التدريبات كانت مشتركة، وشارك بها قوات من ذراع البر، وسلاح المشاة، والمدرعات، وسلاح الجو، والاستخبارات العسكرية

#الجيش الإسرائيلي #تدريبات #حزب الله #حرب

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