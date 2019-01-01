واصفة اياه بالمراهق.. الحكومة تصدر بيان بشأن تصريحات فريدمان حول ضم الضفة لاسرائيل!

رام الله / سما /

أصدر المتحدث الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم، اليوم السبت، بيان بشأن تصريحات ديفيد فريدمان، التي دعا فيها إسرائيل لضم أجزاء من الضفة إليها.

وقال ملحم، إن فريدمان بتصريحاته الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، يؤكد السيد ديفيد فريدمان منذ تعيينه سفيرًا للولايات المتحدة لدى تل أبيب أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: تصريحات فريدمان وهي تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية، تعكس بالمقابل حجم الفضيحة للدولة العظمى التي ترهن سياستها الخارجية بأيدي مجموعة من أولئك الذين لم يبلغوا بعدُ سنَّ الرشد السياسي، من غلاة المتطرفين أمثال كوشنر وجرينبلانت وفريدمان، الذين باتوا يمارسون السياسة بخفةٍ هي أقرب للمهرجين ولاعبي السيرك المثيرين للرثاء والبكاء، تنال من هيبة الدولة العظمى أكثر مما تنال من رصيد الهواة من تجار العقارات والصفقات الطارئين على العمل السياسي.