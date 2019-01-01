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وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية من بعد الآن!

السبت 08 يونيو 2019 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي: في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية من بعد الآن!


القدس المحتلة / سما /

 أشاد جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم السبت، بتصريحات السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان حول أحقية إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبحسب القناة 13 العبرية، قال أردان، إن وجهة نظر إدارة ترامب بشأن العالم هي الوحيدة التي ستحدث التغيير في المنطقة والعالم.

وأضاف: "في عهد أبو مازن لن تكون هناك مفاوضات سياسية من بعد الآن .. يجب أن تدرك السلطة الفلسطينية أن مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة ودعم "الإرهاب" والتحريض لن يجلب السلام، ولن يحقق لها أي إنجازات"، على حد قوله.

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