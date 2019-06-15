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أسرى الجهاد المقطوعة رواتبهم يقررون اللإضراب عن الطعام

السبت 08 يونيو 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى الجهاد المقطوعة رواتبهم يقررون اللإضراب عن الطعام


غزة / سما /

قرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال يوم السبت، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في منتصف يونيو الجاري حال لم تُعد السلطة رواتبهم المقطوعة.

و قال بيان "رقم1" الصادر عن الاسرى: "نحن أبنائكم وإخوانكم وطليعة نضالكم، نحن أسرى حركة الجهاد الاسلامي الذين قطعت رواتبهم منذ سنة ونصف من قبل السلطة الفلسطينية بسبب أننا من سكان قطاع غزة وننتمي لحركة الجهاد الاسلامي وعددنا 35 أسيراً، وما زلنا نقبع في سجون الاحتلال الصهيوني منذ سنوات عديدة تاركين خلفنا أطفالا ونساءاً مؤمنين بأن لهم الله وأن شعبنا لن يخذلهم فقد عودتمونا على المواقف المشرفة العظيمة لذا نحن نتوجه إليكم مؤمنين بأنكم لن تخذلونا.

و أضاف البيان: "نحن اليوم وقبل أن نلتقط أنفاسنا بعد الجولة الأخيرة مع السجان الصهيوني دفاعاً عن كرامتنا ومطالبين بحقوقنا نجد أنفسنا مضطرين بخوض إضراب آخر عن الطعام لكن هذه المرة ضد أنفسنا، ضد السلطة الفلسطينية التي قطعت رواتب أهلنا منذ ما يقارب العام والنصف تاركةً أهلنا للعوز والحاجة ولتضعنا في موقف الدفاع عن انتمائنا الفلسطيني ولنؤكد هويتنا الفلسطينية أمام العدو الصهيوني بأي ظلم واجحاف أعظم من هذا، لذلك وأمام هذا الواقع قررنا خوض اضراب مفتوح عن الطعام بعد أن طرقنا كل الأبواب وسمعنا الوعود الزائفة والردود القاسية والجارحة لذا ونحن في خِضّم هذه المعركة التي ستبدأ في تاريخ 15/06/2019 ننتظر منكم وقفة عز واسناد ومؤمنين بكم والله ولي التوفيق.

يشار الى أن السلطة الفلسطينية قطعت رواتب نحو 1100 جريح و400 أسير و1668 شهيدًا منذ أكثر من شهرين جميعهم في قطاع غزة

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