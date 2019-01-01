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غنيم: خطتنا تعتمد على دعم المناطق "ج" وتطويرها

السبت 08 يونيو 2019 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم: خطتنا تعتمد على دعم المناطق "ج" وتطويرها


طوباس /سما /

 التقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم السبت، محافظ طوباس والاغوار الشمالية اللواء يونس العاص، واطلع على احتياجات المواطنين وتحديدا أهالي منطقة سهل البقيعة.

وأكد غنيم أن الحكومة تضع نصب أعينها دعم صمود المناطق المصنفة "ج"، من خلال توفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه لتثبيت المواطنين في أراضيهم والمساهمة في امتداد الرقعة الخضراء للمزارعين، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت اعتماد محافظة طوباس منطقة عناقيد زراعية بهدف تشجيع الجانب الزراعي، وهذا يتضمن توفير الخدمات اللازمة لتحقيق ذلك.

وزار غنيم منطقة سهل البقيعة الذي يعتبر اكبر السهول الزراعية والتقى بالمزارعين الذين تركزت مطالبهم على أهمية وضرورة توفير مياه إضافية تساهم في مساعدة المزارعين على  ري المزيد من أراضي السهل المهددة بالمصادرة  لصالح الاستيطان الذي يلف المنطقة ويستحوذ على أراضيها ومياهها.

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