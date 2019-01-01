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الغول يوضح حقيقة تصريحات نسبت اليه تتعلق بالمصالحة الفلسطينية

السبت 08 يونيو 2019 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغول يوضح حقيقة تصريحات نسبت اليه تتعلق بالمصالحة الفلسطينية


غزة / سما /

نفى كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، تصريحات نسبت له، بشأن  المصالحة الفلسطينية

وقال الغول في تصريحٍ صحفي، إنه "لم يرد في أيٍ من تصريحاته على أن القاهرة ستوجه بدءًا من الغد دعوات إلى الفصائل".

وشدد القيادي الغول على استمرار القاهرة في بذل جهودها من أجل إنهاء الإنقسام، مشيرا إلى أنه من المرجح أن توجه دعوة للفصائل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر لأجل هذا الغرض.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية،  أنه لم توجه أي دعوات أو تتحدد أية تواريخ محدده لدعوة الفصائل حتى اليوم.

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