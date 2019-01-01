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الدفاع المدني يخمد عدة حرائق في محافظة جنين

السبت 08 يونيو 2019 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يخمد عدة حرائق في محافظة جنين


جنين / سما /

أخمدت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم السبت، حريقا أتى على 300 بالة قش في قرية دير أبو ضعيف، وحريقا طال 15 شجرة زيتون في عرابة بالمحافظة.

وذكر الدفاع المدني، أن طواقم اطفاء مركز مرج بن عامر عملت على إخلاء سكان المنزل في القرية شرق جنين، حيث كانت البالات في طابق التسوية، ومن ثم باشرت بمكافحة الحريق واخماده والحيلولة دون وصولها للمنزل وتم تأمين المكان .

كما سيطرت طواقمه على حريق طال 15 شجرة زيتون اثر حريق نشب في بلدة عرابه جنوب جنين، وعمل طاقم مركز دفاع مدني البلدة وبمساعدة المواطنين على محاصرة النيران واخمادها وحماية عشرات الاشجار والأراضي الزراعية المجاورة.

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