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حماس تعلق على تصريحات السفير الامريكي الاخيرة وتوجه رسالة للسلطة الفلسطينية حول الضفة!

السبت 08 يونيو 2019 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على تصريحات السفير الامريكي الاخيرة وتوجه رسالة للسلطة الفلسطينية حول الضفة!


غزة / سما/

علقت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم السبت، على تصريحات السفير الامريكي بشأن ضم اراضي الضفة لاسرائيل.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها، إن تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الصهيوني حول أحقية الاحتلال بضم أجزاء من الضفة الغربية، تعبير عن عمق المشاركة الأمريكية في العدوان على شعبنا، واستهدافها لمكونات القضية الفلسطينية.

وأضافت الحركة: أن تصريحات السفير الأمريكي هي تساوق كامل مع رؤية اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفاً، واستهتار من الإدارة الأمريكية بكل المواقف العربية.

وشددت على اأن هذه التصريحات التي تكشف جزءًا من الرؤية الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، يجب أن يقابلها موقف فلسطيني موحد،.

وتابعت: وهو ما يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تغادر مربع الإنتظار ، إلى المبادرة بمواجهة صفقة القرن ، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية؛ باعتبارها الساحة الأكثر استهدافاً في هذه المرحلة، ووقف سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال.

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