  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشعبية تدعو للتعامل مع فريدمان كمستوطن مجرم

السبت 08 يونيو 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدعو للتعامل مع فريدمان كمستوطن مجرم


غزة / سما/

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان، التي تتحدث عن حق الكيان بضم أجزاء من مناطق الضفة الغربيّة، تصريحات عدائية تتطابق مع تصريحات المستوطنين الصهاينة.

وقالت الشعبية في تصريحٍ صحفي، اليوم السبت، إن "تصريحات فريدمان تأكيدٌ إضافي على السياسة الأمريكية الشريكة لهذا الكيان في احتلاله لأرضنا، ودعمه بإقامة المزيد من المستوطنات عليها، وفي تشجيعه بالتنكر وعدم الاستجابة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني".

وأضافت الجبهة أنه أمام هذه السياسة الأمريكية التي لم تتوقف عن دعم الاحتلال، وتقديم الهدايا له من أرضنا وحقوقنا، بات من المهم الاتفاق على سياسة وطنية فلسطينية موحدة تتعامل مع الإدارة الأمريكية وممثليها على مختلف المستويات بصفتها عدوٌ لشعبنا.

كما دعت الجبهة الشعبية، الشعوب العربية وقواها الوطنية والتقدمية إلى اتخاذ خطوات عملية من السياسات الأمريكية الشريكة للاحتلال، ودعوة مملكة البحرين بإلغاء استضافتها للورشة الاقتصاديّة التي ستعقد أواخر هذا الشهر، والتي يراد لها توفير الدعم لاستمرار الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وأن تكون محطة من محطات تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية بتسهيلات عربيّة، وبشهود من بعض حكام العرب.

في هذا السياق، جدّدت الجبهة دعوتها إلى الجميع بمقاطعة هذه الورشة ومحاصرة نتائجها، كما توجّهت بالتحية  لكل من رفض الاستجابة لدعوة المشاركة فيها من بلدان عربية، ومن شخصيات وفعاليات اقتصادية عربيًا وفلسطينيُا.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

الأمير تركي الفيصل يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

الوزير السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

لهذا السبب.. عائلات اسرائيلية من غلاف غزة يعتزمون الهروب قبل بداية الصيف

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..

الأخبار الرئيسية

حماس

حماس تعلق على تصريحات السفير الامريكي الاخيرة وتوجه رسالة للسلطة الفلسطينية حول الضفة!

ريديمان

ادانة فلسطينية وفصائلية واسعه لتصريحات السفير الامريكي

الاسد ومشعل

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

هنية - ارشيف

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى