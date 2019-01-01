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ميرتس : ضم الضفة كارثة لاسرائيل وإحباط لأي احتمال للسلام والأمن

السبت 08 يونيو 2019 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميرتس : ضم الضفة كارثة لاسرائيل وإحباط لأي احتمال للسلام والأمن


غزة / سما/

ردت زعيمة حزب ميرتس وعضو الكنيست "تمار زاندبرج"، اليوم على  تصريحات السفير الأمريكي فريدمان بشأن حق اسرائيل في ضم اراضي الضفة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، قالت زاندبرج: طالما أن فريدمان هو سفير الولايات المتحدة لدى "إسرائيل" وليس لدولة المستوطنات، يجب أن يعلم أن الضم هو كارثة على "دولة إسرائيل".

وأضافت: أن السفير ليس هنا للمساعدة في إقامة المستوطنات المتطرفة التي تعمل على إحباط أي احتمال للسلام والأمن، مشددة على أن السلام هو مصلحة للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون هنا، حتى لو قررت الإدارة الأمريكية دعم اليمين المتطرف فقط.

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