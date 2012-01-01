صورة.. الرئاسة السورية تعيد تصريحات للاسد يهاجم فيها حماس!

دمشق /سما/

في ظل توتر العلاقات بين حركة حماس والجمهورية العربية السورية، وانباء عن عودة العلاقات بين الجانبين.

أعادت صفحة "الرئاسة السورية" تصريحات سابقة لرئيس النظام بشار الأسد، قال فيها إننا "كنا ندعم حماس ليس لأنهم إخوان (..)، كنا ندعمهم على اعتبار أنهم مقاومة (..)، وثبت بالمحصلة أن الإخوانجي هو إخوانجي في أي مكان يضع نفسه فيه"، على حد قوله.

وأمس الجمعة، شنت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري الجمعة، هجوما على حركة حماس وموقفها من الثورة السورية.

وقالت وكالة "سانا" إن "موقف سوريا بني في السابق على أن حماس حركة مقاومة ضد إسرائيل، إلا أنه تبين لاحقا أن الدم الإخواني هو الغالب لدى هذه الحركة، عندما دعمت الإرهابيين في سوريا، وسارت في المخطط نفسه الذي أرادته إسرائيل"، بحسب ما نقلته عن مصدر إعلامي.

وحول عودة العلاقات مع حركة حماس، شدد المصدر ذاته على أن "كل ما يتم تداوله من أنباء لم ولن يغير موقف سوريا من هؤلاء الذين لفظهم الشعب السوري منذ بداية الحرب ولا يزال"، بحسب تعبير وكالة النظام السوري.

يشار إلى أن قيادة حركة حماس غادرت دمشق في عام 2012 بعد اشتداد الأزمة والحرب السورية، وقطعت علاقاتها مع نظام الأسد، رفضا لسياسة القتل التي انتهجها ضد شعبه.





