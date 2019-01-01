مرشح لخلافة ماي يعترف بتعاطيه الكوكايين

لندن /سما/

اعترف أحد ابرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه تعاطى الكوكايين قبل عشرين عاما.

وأعرب وزير البيئة مايكل غوف، احد المرشحين البارزين لخلافة ماي التي استقالت الجمعة، عن ندمه على هذا التصرف.

وأبلغ غوف صحيفة ديلي ميل "قبل نحو 20 عاما وقبل أن اتزوج تناولت المخدرات"، وتابع ان ذلك حدث "في مناسبات اجتماعية عدة".

وأضاف "كان امرا ندمت على القيام به بشدة. المخدرات تدمر الحياة ... كان خطأ".

وقال الوزير البالغ (51 عاما) إنّه كان "صحافيا شابا" حين قرر تناول الكوكايين ولم يكن يتصور أن يصير سياسيا لاحقا.

وتابع "أنظر خلفي واقول اتمنى لو لم أفعل ذلك لكنني لا اعتقد أن اخطاء الماضي تجردني من الأهلية" لشغل المنصب.

واضاف "الأمر بيد زملائي في البرلمان وعلى اعضاء حزب المحافظين ان يقرروا الآن ما إذا كان بوسعي أن اصبح قياديا".

وغادرت ماي الجمعة رئاسة الحزب المحافظ معلنةً بدء السباق لخلافتها الذي سيُحدّد من سيتولى المهمة الشاقة التي فشلت في تحقيقها، أي تنفيذ بريكست.

ويعتقد ان وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو المرشح الاوفر حظا لخلافة ماي.

وسبق ان اعلن جونسون رئيس بلدية لندن السابق أنّه حاول تناول الحشيش لكنه عاد وانكر ذلك.

واعترف عدد من المرشحين الآخرين، بينهم وزير الخارجية جيريمي هانت ووزير بريكست السابق دومينيك راب بانهم تناولوا الحشيش في شبابهم.