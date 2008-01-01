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هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم

السبت 08 يونيو 2019 05:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: العد التنازلي لنهاية عهد نتنياهو بدأ اليوم


القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن العد التنازلي لنهاية عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد بدأ اليوم، بعد أن كان من المفترض أن يحتفل "الكنيست"، الإثنين المقبل، بحكومته الخامسة.

وقال المحلل السياسي في الصحيفة العبرية، يوسي فيرتر، إنه بينما كان من المفترض أن يبدأ مع حكومة نتنياهو الخامسة، التشريعات القانونية الشخصية، وهي ذات رأسين، "الأول، تخليصه كمتهم من طائلة القضاء، والثانية، تسديد ضربة قاصمة لاستقلالية وقوة الجهاز القضائي".

ولفت إلى أن "السياسي المتورط في قضايا جنائية، وقدمت لائحة اتهام خطيرة ضده"، يجر دولة كاملة نحو الانتخابات، دون أن يتجرأ أحد في داخل حزبه أو ائتلافه المحتمل على الاحتجاج.

وبحسب فيرتر، فإن نتنياهو أدرك، الأربعاء الماضي، أن "القصة انتهت"، وأن انتخابات 17 أيلول/ سبتمبر، وبعدها تشكيل الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر، أي بعد شهر من جلسة الاستماع لنتنياهو، يعني أنه لن تكون هناك حصانة ولا تغليب للكنيست على المحكمة العليا، وإنما لائحة اتهام تجعله من الماضي.

ونوه إلى أنه بعد أن وصل الكنيست في 9 نيسان/ إبريل، منتشيا بسكرة الانتصار، وصل يوم أمس مهزوما وذليلا.

واعتبر فيرتر أن نتنياهو، ثالث مرشح لرئاسة الحكومة يفشل في تشكيل حكومته، بعد شمعون بيرس عام 1990، وتسيبي ليفني عام 2008، رغم أنه حقق انتصارا واضحا، ورغم تجربته السياسية التي ينفرد بها.

ونوه إلى أن نتنياهو كان على استعداد للتضحية بكل شيء، لأن السبب الذي دفعه إلى تقديم موعد الانتخابات منذ البداية هو البقاء في السلطة، على أمل أن يبقى في رئاسة الحكومة بعد لائحة الاتهام.

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