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عضو البرلمان اللبناني علي درويش يشيد بشجاعة صابر مراد

السبت 08 يونيو 2019 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو البرلمان اللبناني علي درويش يشيد بشجاعة صابر مراد


بيروت /سما/

 أشاد عضو البرلمان اللبناني علي درويش، اليوم السبت، بشجاعة الشاب الفلسطيني صابر مراد الذي تصدى لإرهابي نفذ اعتداء في مدينة طرابلس اللبنانية، مساء الاثنين الماضي.

واشار درويش الى أن "الارهاب لا دين له وأنه آفة العصر، داعيا الشباب في العالم العربي إلى التصدي له.

واعتبر درويش في حديث لإذاعة صوت فلسطين، ان صابر مراد، اثبت ان الدم العربي واحد، وأن مكافحة الارهاب واحدة، مشيرا الى أن تضحيته رسالة بأن الاخوة بين الشعوب العربية ومكافحة الارهاب واجبة .

وحذر درويش من مخاطر وسم سكان كل المخيمات الفلسطينية بالإرهاب، مجددا التأكيد على أن اللاجئين الفلسطينيين اخوة للبنانيين، مطالبا برفع مستوى الوعي لدى الجميع لمواجهة الاخطار وتعزيز قيم التسامح.

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