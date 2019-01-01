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الجهاد لـفريدمان: زمن التوسع الاستعماري قد ولى و انتهى و اطماعكم مصيرها الفناء

السبت 08 يونيو 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد لـفريدمان: زمن التوسع الاستعماري قد ولى و انتهى و اطماعكم مصيرها الفناء


غزة / سما/

رد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب على تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية لكيان الاحتلال.

و قال شهاب في تصريح له: " إن ديفيد فريدمان مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية و الاستيطانية لمرؤوسيه".

و أشار الى أن الصفة التي يحملها السفير مجردة من كل معنى، سوى انها غطاء لتحركاته و المهام الموكلة اليه ، لافتاً الى أن حديثه اليوم عن ضم اجزاء من الضفة الغربية لـ "إسرائيل" يدلل على حقيقة دوره و اطماعه الاستعمارية،

و أضاف: "زمن التوسع الاستعماري قد ولى و انتهى، و ان اطماعكم مصيرها الفناء، فالشعب الفلسطيني لن يفنى و اشجار الزيتون التي غرسها اجادنا اطول عمرا منكم و من عصبة الشر و الارهاب التي تمثلها".

و كان السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان قال في تصريح له: " إن إسرائيل يحق لها ضم أجزاء من الضفة الغربية".

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