الجهاد لـفريدمان: زمن التوسع الاستعماري قد ولى و انتهى و اطماعكم مصيرها الفناء

غزة / سما/

رد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب على تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية لكيان الاحتلال.

و قال شهاب في تصريح له: " إن ديفيد فريدمان مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية و الاستيطانية لمرؤوسيه".

و أشار الى أن الصفة التي يحملها السفير مجردة من كل معنى، سوى انها غطاء لتحركاته و المهام الموكلة اليه ، لافتاً الى أن حديثه اليوم عن ضم اجزاء من الضفة الغربية لـ "إسرائيل" يدلل على حقيقة دوره و اطماعه الاستعمارية،

و أضاف: "زمن التوسع الاستعماري قد ولى و انتهى، و ان اطماعكم مصيرها الفناء، فالشعب الفلسطيني لن يفنى و اشجار الزيتون التي غرسها اجادنا اطول عمرا منكم و من عصبة الشر و الارهاب التي تمثلها".

و كان السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني ديفيد فريدمان قال في تصريح له: " إن إسرائيل يحق لها ضم أجزاء من الضفة الغربية".