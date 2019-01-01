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ميسي يصدم جماهير الأرجنتين قبل كوبا أمريكا!

السبت 08 يونيو 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يصدم جماهير الأرجنتين قبل كوبا أمريكا!


وكالات / سما /

يستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا، التي ستنطلق في الرابع عشر من الشهر الجاري، وهو يحذوه أمل العودة إلى منصات التتويج، وحصد أسطورته ليونيل ميسي للقبه الأول برفقة كتيبة "التانغو".

ولكن ميسي يرى أن الأمور تسير بشكل يخالف رغبات وعواطف الجماهير الأرجنتينية، بعدما قال في مؤتمر صحافي أقامه خلال معسكر المنتخب التحضيري للبطولة القارية: "المنتخب الأرجنتيني ليس من بين المرشحين للفوز بلقب كوبا أمريكا".

وأضاف: "الأرجنتين تمر بعملية إعادة هيكلة مع لاعبين شباب وليس لديهم الكثير من الخبرة، إنها البطولة الرسمية الأولى لكثير منهم، لكن الأرجنتين ستحاول الفوز، حتى لو لم تكن مرشحة للقب".

ولعب ميسي هذا الموسم في 51 مباراة مع برشلونة، وخاض آخر لقاء في 25 مايو الماضي, خلال الهزيمة أمام فالنسيا (1-2) في نهائي كأس إسبانيا.

#ميسي

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