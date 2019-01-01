  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!

السبت 08 يونيو 2019 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على دمشق.. حماس : علاقة الحركة مع سوريا لن تعود والنظام لم يعد له وزن ولا قيمة!


غزة / سما /

نفى قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسمياً، الأنباء كافةً التي تتناقلها وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي تفيد بإعادة فتح ملف علاقتها مع سوريا.

وقال نايف الرجوب، القيادي البارز في الحركة بالضفة الغربية المحتلة، في تصريحات لـ"الخليج أونلاين": إن "العلاقات مع النظام السوري لن تعود، وما يُنشر بالإعلام مجرد كلام لا أساس له من الصحة".

وأكد في أول تعقيب رسمي من الحركة، أن النظام السوري الحالي لم يعد له أي وزن أو قيمة، ومن الخطأ التعويل عليه أو التقرب منه، مضيفاً: "الملف السوري (النظام) استُهلك تماماً، وأصبح رهاناً خاسراً".

وذكر القيادي في حركة "حماس"، أن أي تقرُّب من هذا النظام سيكون على حساب الشعوب الحية، والنظام السوري لم يعد له أي تأثير على المستوى الإقليمي، والتقرب منه في ظل الظروف الحالية سيكون "ضرراً محضاً وعديم الجدوى أو المنفعة".

تصريحات القيادي في حركة "حماس"،جاءت رداً على تقارير تناقلتها وسائل الإعلام تكشف بدء مفاوضات رسمية بين حركة "حماس" والنظام السوري، لعودة الحركة إلى الحضن السوري مجدداً، وفتح باب العلاقات الرسمية معها على غرار بعض الدول العربية.

وكان موقع "المونيتور" البريطاني نقل عن مسؤول إيراني في وقت سابق، أن طهران تتوسط بين نظام الأسد وحركة "حماس" منذ مطلع عام 2017، مشيراً إلى أن عديداً من الاجتماعات جمعت قادة إيران و"حماس"، لتحقيق ذلك الهدف، بحسب قوله.

#حماس #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: الكشف عن تفاصيل وخفايا تتعلق باقتحام الحرم المكي المعروفة بحادثة "جهيمان" عام 79

التلفزيون السوري يوضح حقيقة عودة العلاقات السورية مع حماس!

شاهد الفيديو .. وفاة خطيب أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المنبر!

الأمير تركي الفيصل يكشف سبب رمي جثة بن لادن في البحر

لهذه الأسباب.. موسكو تتفادى الرد على خيانة تل ابيب

تعليمات هامة لطلبة الثانوية العامة "الانجاز" 2019 للتعامل مع الامتحانات بغزة والضفة

الوزير السابق "العيسة" يطالب بفتح ملفات فساد ومعالجة بدل السفر في المهمة

الأخبار الرئيسية

هنية - ارشيف

قيادي في حماس : "هنية" سيغادر غزة قريبا وسيمكث فترة طويلة في الخارج

هنية وميلادينوف

حماس تبلغ مصر والأمم المتحدة بأن صبرها قد انتهى

حسين الشيخ

"مكافحة الفساد" تكشف حقيقة مراسلة الفساد بحق رئيس هيئة الشؤون المدنية

نحو 76 ألف طالب وطالبة يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

هارتس: تصاعد التوتر بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل لهذه الاسباب ..