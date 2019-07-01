بلدية يعبد تبدأ بضخ المياه من بئر جديدة

جنين / سما /

باشرت بلدية يعبد اليوم السبت، ضخ المياه من بئر جديدة، تم حفرها وتشغيلها مؤخرا بهدف سد النقص الحاصل في المياه خاصة في فصل الصيف.

وذكر رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر ، "إنه تم تشغيل البئر الجديدة بعد تذليل كافة العقبات، الامر الذي من شأنه أن يؤمن البلدة بمصادر للمياه لسنوات عدة قادمة".

واضاف، ان المجلس البلدي قرر بهذه المناسبة، الغاء نظام الاستهلاك بالفئات، على ان تكون هناك فئة واحدة بسعر (4.7) شيقل للكوب الواحد مهما بلغت كمية الاستهلاك، على ان يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من الاول من الشهر المقبل (1/7/2019).