كازاخستان تشهد غداً اول إنتخابات رئاسية بمشاركة 7 مرشحين بينهم امرأة

نور سلطان – استانا – كازاخستان – من د.جمال المجايدة :



تشهد جمهورية كازاخستان صباح غد الاحد اول انتخابات رئاسية متعددة بمشاركة سبعة مرشحين بينهم امراة لاختيار الرئيس الجديد للبلاد التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق قبل 28 عاما .

ويشرف على هذه الانتخابات اكثر من 12 الف مراقب وحوالي 800 منظمة غير حكومية من المجتمع المدني ونحو الف مراقب من دول الاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية لضمان شفافية الانتخابات بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وتجري الانتخابات في اكثر من 2000 مركز انتخابي داخل كازاخستان وفي 51 سفارة وقنصلية حول العالم .

ومن المقرر ان يتوجه صباح غد الاحد حوالي 11 مليون مواطن كاراخي لاختيار الرئيس الجديد خلفا لمؤسس كازاخستان نور سلطان نزارباييف الذي استقال طواعية في مارس من هذا العام .

و أعلن رومان فاسيلينكو نائب وزير الخارجية في جمهورية كازاخستان بمؤتمر صحافي بمقر الوزارة في العاصمة نور سلطان ظهر اليوم , ان الانتخابات الرئاسية في كازاخستان ستجري في أجواء من الشفافية بمشاركة 7 مرشحين عن الأحزاب السياسية بينهم امرأة .

ووصف هذه الانتخابات بانها تشكل مرحلة مهمة جدا في حياتنا السياسية فهي المرة الأولى التي يتم فيها اجراء انتخابات رئاسية تنافسية بين 7 مرشحين . وتوقع ان تسفر عن تحول تاريخي في المسار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في كازاخستان .

وقال ان الشعب وخاصة الشباب متفائلين بهذا الانتقال السياسي للسلطة مشيرا الى ان الانتخابات التعددية تعزز الديمواقراطية وتقدم نموذجا يحتذي به في آسيا الوسطى.

وأشار إلى أن كازاخستان سوف تظل ملتزمة بجميع الالتزامات الدولية وستواصل اتباع سياسة خارجية واقتصادية متوازنة وفقا لمصالحها وأولوياتها الوطنية.

واكد رومان فاسيلينكو نائب وزير الخارجية في جمهورية كازاخستان ان علاقات بلاده مع الجيران الصين وروسيا سوف تزداد قوة في حين سيتم تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وامريكا بعد الانتخابات .

وذكر ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين كازاخستان ودولة الإمارات العربية المتحدة , مشيرا الى أهمية المشروعات الإماراتية التي يجري تنفيذها حاليا في كازاخستان وهي مشروع ابوظبي بلازا في العاصمة نور سلطان ويضم أطول برج سكني ومكتبي في اسيا الوسطى ومشاريع البيتروكيماويات في بحر قزوين ومشروع مشترك مع شركة بورياليس التابعة لحكومة ابوظبي ومشروعات اخى في النفط والغاز .

وقال اننا نعمل حاليا لتطوير مشروعات البنية التحتية لتصدير القمح والمواد الغذائية عبر السكك الحديدية عبر أراضي تركمنستان وايران وانطلاقا من ميناء بندر عباس الى دولة الامارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر .

وأوضح ان كازاخستان سوف تنفذ 55 مشروعا عملاقا بقيمة 27 مليار دولار امريكي مع الصين ضمن مبادرة طريق الحرير والحزم ومن بينها مصفاة للنفط على بحر قزوين .

الانتخابات التي سوف تنطلق صباح غد في عموم البلاد ستشهد وجود سبعة مرشحين، حيث ستقدم للناخبين مجموعة من الخيارات من حيث التوجهات السياسية المختلفة وسيكون الرئيس المؤقت توكاييف من بين المرشحين ولأول مرة في تاريخ البلاد، كما ستترشح امرأة، هي السيدة دانيا إيسباييفا، للرئاسة.

وتوافدت منذ مطلع الأسبوع الماضي العديد من وسائل الإعلام الدولية لتغطية الانتخابات في كازاخستان،

وشدد العديد من الخبراء في العاصمة "نور سلطان " أن كازاخستان سوف تستمر في اتباع سياستها الخارجية المتوزانه والقائمة على ترسيخ أسس السلام والامن ، بما في ذلك في علاقاتها مع البلدان المجاورة في آسيا الوسطى. وتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري مع شركائها العرب.

ويذكر ان الرئيس نورسلطان نزارباييف كان قد اعلن في 19 مارس 2019 أعلن قراره حول التخلي عن الحكم بعد ثلاثين عامًا في السلطة. وقد استهل هذا القرار مرحلة انتقال سياسي في البلاد، حيث تولى قاسم جومارت توكاييف رئيس مجلس الشيوخ الرئاسة مؤقتًا، وذلك وفقا لدستور الجمهورية. بعد أقل من شهر، قرر الرئيس توكاييف بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة،



