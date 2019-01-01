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الصين تحجب مواقع إخبارية أمريكية وبريطانية

السبت 08 يونيو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تحجب مواقع إخبارية أمريكية وبريطانية


رام الله / سما /

أطلقت الصين حملة ضد بعض وسائل الإعلام الغربية على خلفية تغطيتها الذكرى الثلاثين لقمع السلطات الصينية المحتجين في ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن بكين أغلقت موقعها في الصين، في أعقاب اتخاذ إجراءات مماثلة بحق بعض وسائل الإعلام الأمريكية، وهي صحيفة "واشنطن بوست" وقناة NBC وموقع "هافينغتون بوست"، كما فرضت حسب الصحيفة حظرا على موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية لبضعة أسابيع.

واضطرت شركة Refinitiv المختصة بنشر المواد الإعلامية لحجب تقارير "رويترز" عن أحداث تيانانمين عن منصات Eikon الإلكترونية في الصين، تحت ضغوط السلطات.

وأصدرت السفارة البريطانية في بكين هذا الأسبوع بيانا بمناسبة ذكرى قمع العسكريين للمحتجين الذين طالبوا بإصلاحات ديمقراطية في الرابع من يونيو 1989، سرعان ما تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي المحلية.

#الصين

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